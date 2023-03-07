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Біля Рима зіткнулися два військові літаки, пілоти загинули

Уламки літаків впали біля житлових будинків.

Біля Рима зіткнулися два військові літаки, пілоти загинули
Фото: Italy24.press

В Італії, поблизу Рима, під час навчального польоту зіткнулися два військових літаки, внаслідок чого обидва пілоти загинули.

Про це повідомляє Italy24.press.

Аварія сталася у вівторок, 7 березня. Уламки літаків впали біля житлових будинків, загорівся припаркований поряд автомобіль.

«Звістка про загибель двох пілотів в авіакатастрофі поблизу Рима, наповнює нас сумом. Від імені уряду я висловлюю свої найглибші співчуття родинам», - йдеться у заяві прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні.

Причина зіткнення літаків наразі невідома. Про інших постраждалих не повідомляється.

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Нагадаємо, що 28 лютого біля Італії затонув човен з мігрантами, загинуло щонайменше 63 людини.

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