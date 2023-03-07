Україна почала переговори з партнерами про продовження зернової угоди, - Reuters

Про перемовини з Росією не йдеться.

Україна розпочала переговори з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє Reuters.

"Україна почала онлайн-переговори з партнерами щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачати зерно на світові ринки", - пише видання з посиланням на джерело в українському уряді.

Джерело також розповіло, що Україна не вела переговорів з Росією, яка заблокувала українські порти після свого вторгнення минулого року. У той же час, Київ має розуміння, що його партнери спілкуються і з Москвою.

"Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів", - сказало джерело.

Нагадаємо, зернова ініціатива була започаткована ООН і Туреччиною у липні минулого року дала можливість експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і має закінчитися 18 березня.

1 березня в Мінагрополітики заявили про те, що Україна веде переговори з ООН і Туреччиною щодо продовження роботи "Зернового коридору". Туреччина, своєю чергою, запевнила, що докладе всіх зусиль для продовження дії угоди.

Раніше у Мінінфраструктури повідомили, що Росія надалі штучно гальмує інспекцію суден у Босфорі, а показник виходу суден з портів впав до критично низького рівня.