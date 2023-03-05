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Туреччина докладе всіх зусиль для продовження дії “зернової угоди”, – глава МЗС

Угода має закінчитися 18 березня.

Туреччина докладе всіх зусиль для продовження дії “зернової угоди”, – глава МЗС
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара докладає всіх зусиль продовження дії "зернової угоди".

Про це пише Reuters.

Зазначається, що зернова ініціатива, що була започаткована ООН і Туреччиною у липні минулого року дала можливість експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і має закінчитися 18 березня.

"Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди", – сказав Чавушоглу у своєму виступі на Конференції ООН у Катарі.

Він додав, що обговорив це питання з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

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Нагадаємо, 1 березня в Мінагрополітики заявили про те, що Україна веде переговори з ООН і Туреччиною щодо продовження роботи "Зернового коридору".

Раніше у Мінінфраструктури повідомили, що Росія надалі штучно гальмує інспекцію суден у Босфорі, а показник виходу суден з портів впав до критично низького рівня.

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