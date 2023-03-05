Туреччина докладе всіх зусиль для продовження дії “зернової угоди”, – глава МЗС

Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара докладає всіх зусиль продовження дії "зернової угоди".

Про це пише Reuters.

Зазначається, що зернова ініціатива, що була започаткована ООН і Туреччиною у липні минулого року дала можливість експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і має закінчитися 18 березня.

"Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди", – сказав Чавушоглу у своєму виступі на Конференції ООН у Катарі.

Він додав, що обговорив це питання з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Нагадаємо, 1 березня в Мінагрополітики заявили про те, що Україна веде переговори з ООН і Туреччиною щодо продовження роботи "Зернового коридору".

Раніше у Мінінфраструктури повідомили, що Росія надалі штучно гальмує інспекцію суден у Босфорі, а показник виходу суден з портів впав до критично низького рівня.