Економіка РФ не зможе підтримувати ведення агресивної війни в Україні, – Буданов

Очільник воєнної розвідки генерал-майор Кирило Буданов заявив, що уже через три місяці економіка Росії не зможе забезпечувати ведення агресивної війни в Україні.

Про це повідомляє у Telegram ГУР Міноборони України.

Буданов додав, що у РФ залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягти бодай якихось своїх воєнних цілей в Україні.

“Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни”, – зазначив він.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення по 5 березня 2023 року російська армія втратила на війні з Україною близько 153 120 осіб.