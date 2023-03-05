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В Україні через російську агресію поранена 931 дитина

462 дитини загинули внаслідок агресії.

В Україні через російську агресію поранена 931 дитина
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В Україні внаслідок повномасштабної агресії росіян загинули 462 дитини, 931 отримала поранення.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

"Станом на ранок 5 березня більше ніж 1393 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 462 дитини загинуло та понад 931 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 90, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

Так, 4 березня внаслідок ракетного обстрілу ворогом села Дружба Донецької області поранено 17-річного хлопця.

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Нагадаємо, що Мінреінтеграції ініціює проєкт постанови щодо захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів. Постановою передбачено дозволити ОВА приймати рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками. 

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