Мар’їнки на Донеччині більше немає. Глава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив фото міста, зруйнованого внаслідок терористичної діяльності Росії.

“Русскій мір”. До нього Мар‘їнка жила та процвітала. Якою має бути розплата росіян за Мар‘їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства? Трибунал. Санкційна удавка. Військове знищення на полі бою. Ізоляція. Справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової. Репарації. Демілітаризація. Крах режиму”, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, у квітні минулого року українська армія відновила контроль над Мар’їнкою. До листопада з міста евакуювали усіх жителів.