Rheinmetall обговорює будівництво танкового заводу в Україні
Rheinmetall обговорює будівництво танкового заводу в Україні
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
Комісія визначила трьох кандидатів на директора НАБУ
Комісія визначила трьох кандидатів на директора НАБУ
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Збройні сили України. Домашня робота
Збройні сили України. Домашня робота
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Шон Пенн: «Я ніколи не перевіряв банківських рахунків Єрмака»
Шон Пенн: «Я ніколи не перевіряв банківських рахунків Єрмака»
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
ГоловнаСуспільствоВійна

Наразі Україна не контролює 922 км сухопутного кордону з РФ

Сили оборони повернули понад 1000 км на кордоні з Росією. 

Наразі Україна не контролює 922 км сухопутного кордону з РФ
Фото: BBC

Наразі через повномасштабну війну залишається тимчасово не контрольованою Україною сухопутна ділянка кордону з РФ у 922 км. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Силами оборони країни було повернуто контроль над ділянкою у 395 км українсько-білоруського кордону та більш як 1000 км на кордоні з Росією. 

“Ми працюємо над осучаснення засобів контролю: камери відеоспостереження з тепловізорами, керовані новітнім програмним забезпеченням по всій лінії державних рубежів не залишать «сліпою» жодну ділянку нашого кордону. На деяких відрізках ми вже працюємо з таким оснащенням. Очі кордону бачать далеко”, – розповів міністр.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, МВС вже розпочало розробку механізму відновлення безпечного простору в Україні після перемоги. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також