Від жовтня Росія здійснила 31 повітряну атаку по енергетичній інфраструктурі України, - Міненерго

З них - 14 масовані ракетні удари і 17 - атаки групами дронів-камікадзе.

Одна з підстанцій “Укренерго”, пошкоджена обстрілом у грудні 2022 року

Починаючи від жовтня 2022 року, Росія здійснила по енергетичній інфраструктурі України 31 повітряну атаку.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час розширеного засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, передає пресслужба Міненерго.

14 атак - це масовані ракетні удари, а 17 - атаки групами дронів-камікадзе.

Як зазначив Галущенко, були уражені ключові енергетичні об’єкти - теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції, підстанції системи передачі. Нині частина генеруючих потужностей перебуває під тимчасовою окупацією.

"Через такі безпрецедентні в сучасній історії терористичні атаки в енергосистемі України виник дефіцит генеруючої і трансформаторної потужності. У найбільш критичний період кількість відключених споживачів перевищувала 13,5 млн точок обліку – це понад 80 % абонентів", - повідомив міністр.

Галущенко додав, що вже 21 день поспіль в енергосистемі забезпечують баланс попиту і пропозиції без обмежень споживачів. Це було досягнуто за рахунок дострокового завершення ремонтів на енергоблоках АЕС, оперативного відновлення низки енергоблоків теплової генерації, сприятливих метеорологічних умов, зростання виробництва електричної енергії на ГЕС та збільшення генерації на сонячних електростанціях.

Нагадаємо, днями внаслідок обстрілів росіян були пошкодження в електромережах на Полтавщині та Сумщині.

В Укренерго заявили, що експорт української електроенергії до країн Європи може бути відновлений протягом тижня за умови відсутності суттєвого погіршення ситуації в енергосистемі через обстріли.