Росіяни не припиняють обстрілювати прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Інформації про втрати та руйнування наразі немає.

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати населені пункти прикордоння Чернігівщини і Сумщини.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

Так, від 12:50 до 13:30 військові отримали інформацію про 8 "приходів", ймовірно з міномету 120 мм, в районі Нововасилівки. З 12:35 по 12:50 стало відомо про 4 "приходи", ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Янжулівка.

"З 17:07 до 17:45 надійшла інформація про 15 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Студенок. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні ОК "Північ".

Нагадаємо, рашисти нині опівдні обстріляли село Львове Тягинської громади Херсонщини, внаслідок чого загинув житель.

Внаслідок ворожого ранкового обстрілу Гуляйпільської громади Запорізької області загинули двоє мирних мешканців.