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Британія формує консенсус серед союзників щодо передачі літаків, - Пристайко

За його словами, подібна ситуація була з поставками танків.

Британія формує консенсус серед союзників щодо передачі літаків, - Пристайко
Фото: twitter.com/UKRinUN

Заяви влади Британії по те, що Україна може отримати літаки Eurofighter лише в мирний час – це «спроба бути відвертими у спілкуванні та зусилля не налякати союзників». 

Про це заявив посол України в Сполученому королівстві Вадим Пристайко, інформує Радіо Свобода.

«Тобто намагатися, як Британія це часто робить в НАТО, сприяти формуванню консенсусу. Для того, щоб передати таку складну техніку, як винищувачі, які мають обслуговуватись, мають бути навчені пілоти і техніки, мати цілевказання і [розуміння], куди, звідки, хто і як застосовує в багатовекторній війні – для цього потрібна взаємодія багатьох союзників. Те, що робить Велика Британія – поступово формує консенсус», – зазначив дипломат.

Він нагадав, що подібна ситуація була з поставками танків – «був проривний момент, коли було необхідно зсунути небажання всіх інших союзників».

«І, якщо ви пам’ятаєте, незважаючи на те, що оголошення було зроблено, саме офіційне підтвердження прем’єр-міністром [Великої Британії Ріші Сунаком - ред.] забрало майже тиждень – для того, щоб він офіційно це повторив», – нагадав Пристайко.

За його словами, Британія з постачанням танків намагалась переконати союзників, що існує два варіанти розвитку подій.

«Або Британія йде сама з цим оголошенням і пробиває цей пролом, в який мають зайти усі інші, або усі разом, як один фронт, як НАТО, зробимо цей дуже важливий крок. Цього разу Британія була успішна. Я думаю, той самий процес відбувається зараз з винищувачами», – підсумував Пристайко.

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Нагадаємо, що за словами Пристайка, в деяких випадках військова допомога Британії Україні виявляється більшою, ніж запитував Київ. 

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