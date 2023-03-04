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Ситуація навколо Бахмута важка, але контрольована, - Череватий

У районі самого міста за добу ворог здійснив 21 обстріл.

Ситуація навколо Бахмута важка, але контрольована, - Череватий
Сергій Череватий

Досвід ЗСУ дозволяє перебудовувати оборону і надалі чинити опір в Бахмуті.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

"Бахмут на сьогодні - це епіцентр війни. Тільки в районі самого міста за добу ворог здійснив 21 обстріл та сталося 9 боєзіткнень. Загалом в районі населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське було зафіксовано 131 обстріл ворога та з РСЗВ та артилерії та сталося 38 боєзіткнень. Було вбито 155 окупантів, 239 зазнали поранень, а трьох взяли у полон", - розповів Череватий.

За його словами, ситуація навколо Бахмута наразі важка, але контрольована.

"Для ворога це місто пріоритетна ціль, проте наше командування і особовий склад роблять все, щоб боронити цей населений пункт і при цьому завдавати максимальних втрат ворогу", - зауважив Череватий.

Зокрема, він прокоментував повідомлення щодо підриву двох важливих мостів в районі Бахмута.

"Це війна і в такому шквалі вогню знищуються й об'єкти критичної інфраструктури. Але досвід вже більш ніж річної війни у великому масштабі й загалом 9-ти річної війни проти окупанта дозволяє нам перебудовувати оборону і надалі чинити опір, не дивлячись на те, що він наносить шкоду інфраструктурі", - пояснив Череватий.

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За даними британської розвідки, у Бахмуті на Донеччині зруйновано два важливих мости, українські військові стали вразливими для російських атак з трьох сторін.

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