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Оборона Бахмута перебуває під дедалі сильнішим тиском, - британська розвідка

Протягом останніх 36 годин зруйновано два ключових мости в Бахмуті, заявили у розвідці.

Оборона Бахмута перебуває під дедалі сильнішим тиском, - британська розвідка
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У Бахмуті на Донеччині зруйновано два важливих мости, українські військові стали вразливими для російських атак з трьох сторін.

Про це пише розвідка Міноборони Британії у Twitter.

Розвідка звертає увагу, що оборона Бахмута перебуває під дедалі сильнішим тиском, інтенсивні бої точаться в місті та навколо нього. Росіяни здійснили подальше просування до північних околиць міста, які утримуються українськими військовими та відтепер є вразливими для ворожих атак з трьох сторін.

"Україна підсилює цей район елітними підрозділами. Протягом останніх 36 годин було зруйновано два ключових мости в Бахмуті, у тому числі міст, що з’єднує місто з останнім основним шляхом постачання з Часового Яру. Утримувані Україною шляхи постачання стають все більш обмеженими", - дійшли висновку в розвідці. 

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Нагадаємо, що протягом минулого тижня у ході боїв на околицях Бахмута підрозділи 3-ї бригади імені полковника Болбочана знищили близько 180 окупантів.

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