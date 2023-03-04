ЗСУ за добу ліквідували 820 окупантів

Збройні сили України за минулу добу, 3 березня, ліквідували 820 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 152 190 (+820) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3409 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од,
- артилерійських систем – 2414 (+12) од,
- РСЗВ – 487 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 302 (+1) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Нагадаємо, Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage. При цьому підготовку пілотів можуть проводити у Польщі.