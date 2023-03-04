ЗСУ за добу ліквідували 820 окупантів

Крім того, знищені 4 танки, 10 ББМ, 12 артилерійських систем і один літак.

Збройні сили України за минулу добу, 3 березня, ліквідували 820 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 152 190 (+820) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3409 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од,

артилерійських систем – 2414 (+12) од,

РСЗВ – 487 (+3) од,

засоби ППО ‒ 247 (+0) од,

літаків – 302 (+1) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Нагадаємо, Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage. При цьому підготовку пілотів можуть проводити у Польщі.