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ЗСУ за добу ліквідували 820 окупантів

Крім того, знищені 4 танки, 10 ББМ, 12 артилерійських систем і один літак.

ЗСУ за добу ліквідували 820 окупантів
Фото: ЗСУ

Збройні сили України за минулу добу, 3 березня, ліквідували 820 окупантів. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 152 190 (+820) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 3409 (+4) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од, 
  • артилерійських систем – 2414 (+12) од, 
  • РСЗВ – 487 (+3) од, 
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 302 (+1) од, 
  • гелікоптерів – 289 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Нагадаємо, Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage. При цьому підготовку пілотів можуть проводити у Польщі.

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