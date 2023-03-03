Нині у Львові провели зустрічі, переговори, конференцію United for Justice, присвячені темі притягнення РФ до відповідальності.

Президент Володимир Зеленський заявив, що збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави за підсумками 372 доби російського широкомасштабного вторгнення.

За словами Зеленського, 3 березня у Львові відбулися зустрічі, переговори, конференція United for Justice, які були присвячені відновленню справедливості для України.

"На конференцію прибули представники країн Європейського Союзу, європейських інституцій. Зокрема, тут єврокомісар з питань юстиції, керівник Євроюсту. А також представники Британії, Сполучених Штатів Америки. У Львові сьогодні генеральні прокурори й міністри юстиції різних країн", - сказав глав держави.

Президент наголосив, що "ключове питання всіх цих зустрічей і львівської конференції – це відповідальність".

"Відповідальність Росії та її керівництва – саме персональна – за агресію й терор проти нашої держави та людей. А коли буде їхня відповідальність, буде відновлено й справедливість. Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України", - зазначив Зеленський.

Йдеться про залучення підтримки для проєкту резолюції України, яку винесуть на голосування в Генасамблеї ООН щодо захисту міжнародного права, та роботу Міжнародного кримінального суду.

"Була дуже плідна окрема зустріч із генеральними прокурорами держав-партнерів та міжнародних інституцій. Ми з ними однаково бачимо захист верховенства права", - додав Президент.

Нагадаємо, 3 березня Президент України провів у Львові зустріч із віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою та міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Ішлося про санкції проти РФ та формулу миру. Також Зеленський зустрівся з латвійським колегою Егілсом Левітсом, із яким підписали спільну декларацію.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, коаліція зі створення спецтрибуналу для РФ нараховує вже 29 держав.