Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Консенсус неможливий. G20 не змогла подолати розбіжності щодо України
Консенсус неможливий. G20 не змогла подолати розбіжності щодо України
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський заявив, що збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України

Нині у Львові провели зустрічі, переговори, конференцію United for Justice, присвячені темі притягнення РФ до відповідальності.

Зеленський заявив, що збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України
Фото: Сайт президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави за підсумками 372 доби російського широкомасштабного вторгнення.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За словами Зеленського, 3 березня у Львові відбулися зустрічі, переговори, конференція United for Justice, які були присвячені відновленню справедливості для України. 

"На конференцію прибули представники країн Європейського Союзу, європейських інституцій. Зокрема, тут єврокомісар з питань юстиції, керівник Євроюсту. А також представники Британії, Сполучених Штатів Америки. У Львові сьогодні генеральні прокурори й міністри юстиції різних країн", - сказав глав держави.

Президент наголосив, що "ключове питання всіх цих зустрічей і львівської конференції – це відповідальність". 

"Відповідальність Росії та її керівництва – саме персональна – за агресію й терор проти нашої держави та людей. А коли буде їхня відповідальність, буде відновлено й справедливість. Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України", - зазначив Зеленський.

Йдеться про залучення підтримки для проєкту резолюції України, яку винесуть на голосування в Генасамблеї ООН щодо захисту міжнародного права, та роботу Міжнародного кримінального суду.

"Була дуже плідна окрема зустріч із генеральними прокурорами держав-партнерів та міжнародних інституцій. Ми з ними однаково бачимо захист верховенства права", - додав Президент.

Нагадаємо, 3 березня Президент України провів у Львові зустріч із віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою та міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Ішлося про санкції проти РФ та формулу миру. Також Зеленський зустрівся з латвійським колегою Егілсом Левітсом, із яким підписали спільну декларацію.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, коаліція зі створення спецтрибуналу для РФ нараховує вже 29 держав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також