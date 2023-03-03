Президент Володимир Зеленський заявив, що збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України.
Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави за підсумками 372 доби російського широкомасштабного вторгнення.
За словами Зеленського, 3 березня у Львові відбулися зустрічі, переговори, конференція United for Justice, які були присвячені відновленню справедливості для України.
"На конференцію прибули представники країн Європейського Союзу, європейських інституцій. Зокрема, тут єврокомісар з питань юстиції, керівник Євроюсту. А також представники Британії, Сполучених Штатів Америки. У Львові сьогодні генеральні прокурори й міністри юстиції різних країн", - сказав глав держави.
Президент наголосив, що "ключове питання всіх цих зустрічей і львівської конференції – це відповідальність".
"Відповідальність Росії та її керівництва – саме персональна – за агресію й терор проти нашої держави та людей. А коли буде їхня відповідальність, буде відновлено й справедливість. Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України", - зазначив Зеленський.
Йдеться про залучення підтримки для проєкту резолюції України, яку винесуть на голосування в Генасамблеї ООН щодо захисту міжнародного права, та роботу Міжнародного кримінального суду.
"Була дуже плідна окрема зустріч із генеральними прокурорами держав-партнерів та міжнародних інституцій. Ми з ними однаково бачимо захист верховенства права", - додав Президент.
Нагадаємо, 3 березня Президент України провів у Львові зустріч із віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою та міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Ішлося про санкції проти РФ та формулу миру. Також Зеленський зустрівся з латвійським колегою Егілсом Левітсом, із яким підписали спільну декларацію.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, коаліція зі створення спецтрибуналу для РФ нараховує вже 29 держав.