МАГАТЕ провело ротацію експертів на трьох українських АЕС

Чергові ротації інспекторів Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) відбулись 2 та 3 березня на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

Експерти МАГАТЕ мають вести спостереження за дотриманням показників безпеки українських АЕС. Їх постійне перебування на українських АЕС робить можливими безперервні контроль і моніторинг ядерної та радіаційної безпеки.

Також інспектори МАГАТЕ можуть аналізувати вплив російських ударів на енергетичну інфраструктуру України. Відповідно, вони можуть доносити інформацію про це до світової спільноти. Тому МАГАТЕ й надалі гарантує присутність своїх представників на всіх АЕС України.

Нагадаємо, раніше очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі показав, як експерти місії МАГАТЕ добиралися на окупованому Запорізьку АЕС.