Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
Консенсус неможливий. G20 не змогла подолати розбіжності щодо України
Консенсус неможливий. G20 не змогла подолати розбіжності щодо України
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
ГоловнаСуспільствоВійна

LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі

Його достовірність підтвердили джерела в правоохоронних органах.

LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
Фото: Скріншот відео

Білоруські партизани передали СБУ унікальне відео з того самого дрону, який підірвав російський літак ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі".

За інформацією джерел LB.ua, наразі усі виконавці цієї спецоперації змогли прямо під носом у ФСБ виїхати у треті країни, забравши з собою флешки із записами з дронів.

На відміну від попереднього відео, яке з’явилось в мережі вчора, тут зафільмовано не просто розвідувальну роботу безпілотника, а саме бойові кадри 26 лютого – від зльоту дрону до безпосередньо моменту вибуху.

Виконавці спецоперації також розповідають, що на аеродромі працювали дві "пташки". Одна (з відео) сіла на фюзеляж літака і вибухом пошкодила радіолокаційне обладнання. Друга – фільмувала цей процес, а через кілька хвилин – сама приземлилась на "тарілку" російського літака і підірвалася. Тож, цілком ймовірно, ми скоро побачимо і нові відео.

"Така спецоперація – це не просто серйозний іміджевий удар по ворогу, а ще один сигнал російським військовим про те, що вони не можуть почуватися спокійно у Білорусі. В плані безпеки там – прохідний двір. І ми будемо цим користуватися. Дякуємо білоруським партизанам за співпрацю, сміливість і професійну роботу", - зазначили джерела, обізнані у деталях спецоперації.

Нагадаємо, 27 лютого білоруська опозиція у екзилі заявила про пошкодження партизанами російського військового спостережувального літака А-50 на аеродромі Мачулищі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також