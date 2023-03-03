Білоруські партизани передали СБУ унікальне відео з того самого дрону, який підірвав російський літак ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі".

За інформацією джерел LB.ua, наразі усі виконавці цієї спецоперації змогли прямо під носом у ФСБ виїхати у треті країни, забравши з собою флешки із записами з дронів.

На відміну від попереднього відео, яке з’явилось в мережі вчора, тут зафільмовано не просто розвідувальну роботу безпілотника, а саме бойові кадри 26 лютого – від зльоту дрону до безпосередньо моменту вибуху.

Виконавці спецоперації також розповідають, що на аеродромі працювали дві "пташки". Одна (з відео) сіла на фюзеляж літака і вибухом пошкодила радіолокаційне обладнання. Друга – фільмувала цей процес, а через кілька хвилин – сама приземлилась на "тарілку" російського літака і підірвалася. Тож, цілком ймовірно, ми скоро побачимо і нові відео.

"Така спецоперація – це не просто серйозний іміджевий удар по ворогу, а ще один сигнал російським військовим про те, що вони не можуть почуватися спокійно у Білорусі. В плані безпеки там – прохідний двір. І ми будемо цим користуватися. Дякуємо білоруським партизанам за співпрацю, сміливість і професійну роботу", - зазначили джерела, обізнані у деталях спецоперації.

Нагадаємо, 27 лютого білоруська опозиція у екзилі заявила про пошкодження партизанами російського військового спостережувального літака А-50 на аеродромі Мачулищі.