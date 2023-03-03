Українські зенітники збили російський Су-34 біля Єнакієво

Один з ворожих пілотів загинув, а інший - незабаром складе йому компанію.

Українські зенітники знищили російський бомбардувальник Су-34 біля тимчасово окупованого Єнакієво.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram-каналі.

"3-го березня 2023 року в районі Єнакієво, близько 13:30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один з ворожих пілотів загинув, а інший - незабаром складе йому компанію.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомляли, що за минулу добу ЗСУ знищили 765 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер ворога.