Україна має шанси на завершення війни в цьому році, – Резніков

Він також сумнівається, що західні партнери не бачать шансів повернути Крим.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає можливим закінчення війни цього року. Про це він сказав у інтервʼю Bild.

"Я оптиміст, я бачу ситуацію на полі бою, бачу розвиток підтримки і справді бачу, що є шанс, що ця війна закінчиться з нашою перемогою цього року. Я серйозно обмірковую це, я багато знаю, і це вселяє в мене оптимізм. Оптиміст – це поінформований реаліст", – сказав він.

Міністр оборони сумнівається, що західні партнери не бачать шансів повернути Крим: "Я не можу погодитися з вашими сумнівами, бо візит президента Байдена до Києва у перед річницею вторгнення означає, що США вірять, що Україна виграє цю війну з Росією".

Він не бачить загрози з боку тактичної ядерної зброї Росії: "Вони отримали чіткий сигнал від Китаю та Індії щодо ядерної зброї. Це блеф, я знаю росіян. Використання ядерної зброї не дасть їм того, чого вони хочуть".

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов говорив на початку лютого, що головні бої у війні Росії проти українців відбудуться в цьому році, протягом двох-трьох місяців.