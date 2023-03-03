Росіяни вбили в Бериславському районі мирну людину

Унаслідок обстрілу Бериславського району Херсонської області загинув мирний мешканець. Він був госпіталізований, але врятувати його не вдалось.

Про це в Телеграм повідомив голова Бериславської райадміністрації Володимир Літвінов.

"Поблизу села Томарине Бериславської територіальної громади росіяни обстріляли тракториста. 33-річного постраждалого доставили до найближчого медзакладу військові. Однак лікарі не змогли нічого зробити, лише констатували смерть. Поранення, отримані через російський обстріл, виявилися надто тяжкими", – написав він.

Нагадаємо, минулої доби росіяни атакували пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсонській області. Через підлу ворожу атаку поранення дістали девʼять цивільних, серед них – учень 10 класу. Четверо поранених знаходяться у важкому стані, лікарі борються за їх життя. Також військові РФ обстріляли селище Білозерка в Херсонській області з артилерії. Є двоє постраждалих. В районі Іванівки у Бериславському районі у лісосмузі підірвався 45-річний чоловік. Постраждалий отримав мінно-вибухову травму, контузію та рани обличчя. Всього за добу противник здійснив по області – 65 обстрілів, у т.ч. чотири – по м. Херсон (мінометні, РСЗВ, артилерійські, танкові, БПЛА). У м. Херсон ворогом влучено в житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки. В області поранених 17 ( з них 1 дитина), загиблих – одна людина. З деокупованих територій області евакуювали 75 осіб, з них 10 – діти.