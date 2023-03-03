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Бомбив Харківську телевежу: російський льотчик проведе 12 років за гратами

Для проведення повітряної атаки росіянин застосував вісім авіаційних бомб ФАБ-500.

Бомбив Харківську телевежу: російський льотчик проведе 12 років за гратами
Пошкоджена телевежа у Харкові
Фото: gp.gov.ua

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського військового, який брав участь в обстрілах українських міст. Російській льотчик, який бомбив Харківську телевежу, отримав 12 років ув’язнення.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зловмисником є заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу ЗС РФ. 6 березня минулого року він на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України і здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові.

Фото: gp.gov.ua

Встановлено, що для проведення повітряної атаки ворог застосував вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті. Самого льотчика українські захисники збили одразу після того як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення його було затримано.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Фігуранту призначено покарання у вигляді 12 років ув’язнення. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Фото: gp.gov.ua

За наслідками бомбардування телевізійна башта отримала пошкодження металоконструкції, які значно знизили її несучу спроможність та унеможливили подальшу безпечну експлуатацію. Пошкоджено адміністративну будівлю станції, а також обладнання трьох товариств на загальну суму понад 1,1 млн гривень. 

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Нагадаємо, коригувальник вогню окупантів по Харкову отримав 15 років за гратами. 

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