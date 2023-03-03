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Ворог 65 разів за добу обстріляв Херсонщину: одна людина загинула, 17 – поранені

Серед постраждалих – дитина.

Ворог 65 разів за добу обстріляв Херсонщину: одна людина загинула, 17 – поранені
Лікарня у Херсонській області, ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

За минулу добу, 2 березня, противник 65 разів обстріляв територію Херсонської області, випустивши 366 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Як повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсон ворог обстріляв 4 рази. 22 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Є жертви серед цивільного населення: одна людина загинула, 17 дістали поранення, серед них – дитина.

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Нагадаємо, цієї ночі російська армія обстріляла район окупованого міста Олешки Херсонської області.

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