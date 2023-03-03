Ворог 65 разів за добу обстріляв Херсонщину: одна людина загинула, 17 – поранені

LB.ua в Google News

Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Лікарня у Херсонській області, ілюстративне фото

За минулу добу, 2 березня, противник 65 разів обстріляв територію Херсонської області, випустивши 366 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Як повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсон ворог обстріляв 4 рази. 22 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Є жертви серед цивільного населення: одна людина загинула, 17 дістали поранення, серед них – дитина.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія обстріляла район окупованого міста Олешки Херсонської області.