«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
В Україні вдосконалять законодавство про проходження військової служби
В Україні вдосконалять законодавство про проходження військової служби
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
ГоловнаСуспільствоВійна

На окупованій території Запорізької області не платять зарплату бюджетникам

З березня пенсії та соцвиплати можна отримати лише з російським паспортом.

На окупованій території Запорізької області не платять зарплату бюджетникам
Фото: Центр нацспротиву

Окупаційна адміністрація Запорізької області має двомісячну заборгованість із заробітної плати перед бюджетниками.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Гроші не отримують, зокрема, вчителі, медики, залізничники та поштарі. 

“Всі проблеми влада обіцяє вирішити якнайшвидше, та соціальна криза в регіоні загострюється. Особливо цинічно це виглядає на фоні блокування українських виплат й полюванням за гривнею”, – йдеться у повідомленні. 

Економічна блокада регіону вигідна Кремлю, аби вивезти потім місцевих мешканців до РФ під приводом “евакуації” й завезти росіян.

Підписуйтесь на наш Google News

Додамо, з березня на тимчасово окупованих територіях почали діяти російські правила виплат пенсій та соціальних виплат. Згідно з ними, відповідні виплати можливі лише з наявністю російського паспорту.

Нагадаємо, росіяни обмежують електропостачання жителям Донеччини, а фермерам Луганщини блокують продаж зерна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також