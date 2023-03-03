На окупованій території Запорізької області не платять зарплату бюджетникам

З березня пенсії та соцвиплати можна отримати лише з російським паспортом.

Окупаційна адміністрація Запорізької області має двомісячну заборгованість із заробітної плати перед бюджетниками.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Гроші не отримують, зокрема, вчителі, медики, залізничники та поштарі.

“Всі проблеми влада обіцяє вирішити якнайшвидше, та соціальна криза в регіоні загострюється. Особливо цинічно це виглядає на фоні блокування українських виплат й полюванням за гривнею”, – йдеться у повідомленні.

Економічна блокада регіону вигідна Кремлю, аби вивезти потім місцевих мешканців до РФ під приводом “евакуації” й завезти росіян.

Додамо, з березня на тимчасово окупованих територіях почали діяти російські правила виплат пенсій та соціальних виплат. Згідно з ними, відповідні виплати можливі лише з наявністю російського паспорту.

Нагадаємо, росіяни обмежують електропостачання жителям Донеччини, а фермерам Луганщини блокують продаж зерна.