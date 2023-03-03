США застерігають від ведення бізнесу з компаніями, які допомагають Росії уникнути санкцій

Слід остерігатися “пунктів перенаправлення”, де товари купуються на законних підставах, а потім вирушають до Росії чи Білорусі.

США закликали компанії бути обережними щодо транзакцій, які можуть допомогти Росії уникнути західних санкцій, особливо якщо вони пов’язані з Китаєм та Туреччиною.

Про це пише Bloomberg.

У рекомендаціях міністерств торгівлі, юстиції та казначейства йдеться про те, що компаніям слід остерігатися “пунктів перенаправлення”, де товари купуються на законних підставах, а потім вирушають до Росії чи Білорусі. Згідно з повідомленням, йдеться про такі країни та території як Китай, Гонконг, Макао та найближчих сусідів Росії – Вірменію, Туреччину та Узбекистан.

Бізнесменів попередили, що підприємства можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо сторони, з якими вони укладають угоди, будуть підставними компаніями, які допомагають військовим зусиллям президента Володимира Путіна. У минулому США накладали великі штрафи на порушників санкцій навіть у тих випадках, коли вони стверджували, що не мали наміру порушувати закон.

“Бізнеси різного типу повинні діяти відповідально, впроваджуючи суворий контроль відповідності, інакше вони або їхні ділові партнери ризикують стати об’єктами регуляторних дій, адміністративних заходів або кримінального розслідування”, – заявили департаменти.

Попередження повторює зауваження держсекретаря Ентоні Блінкена в Узбекистані на початку цього тижня про те, що США стежать, чи держави Центральної Азії не порушують правила. Чиновники кажуть, що вони побоюються, що такі прилади, як пральні машини та холодильники, відправляються до таких країн, як Узбекистан, де з них вилучаюють напівпровідники, які потім потрапляють до Росії.

Нагадаємо, представники Сполучених Штатів, Євросоюзу та Великої Британії закликали Обʼєднані Арабські Емірати припинити експорт до Росії критично важливих товарів, які Москва може використати у військових цілях, зокрема електроніки.