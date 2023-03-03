Росіяни обстрілюють Олешки та Голу Пристань на Херсонщині

Відомо про про щонайменше 5 вибухів у Голій Пристані.

Російська армія з лісу обстрілює район окупованого міста Олешки Херсонської області.

Про це повідомляють телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів.

“Дуже багато уламків”, – зазначили очевидці.

В окупованому місті Гола Пристань ситуація аналогічна – окупанти ведуть вогонь із району Нібулона, а прилітає до Голої Пристані

Відомо про про щонайменше 5 вибухів.

Нагадаємо, у Херсонській області російські військові обстріляли людей, що стояли в черзі за гуманітарною допомогою у селі Козацьке Бериславського району. Туди приїхали волонтери міжнародної організації, щоб роздати овочеві набори місцевим жителям. Постраждали 9 людей, серед яких є підліток.