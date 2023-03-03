Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
В Україні вдосконалять законодавство про проходження військової служби
В Україні вдосконалять законодавство про проходження військової служби
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстрілюють Олешки та Голу Пристань на Херсонщині

Відомо про про щонайменше 5 вибухів у Голій Пристані.

Росіяни обстрілюють Олешки та Голу Пристань на Херсонщині

Російська армія з лісу обстрілює район окупованого міста Олешки Херсонської області.

Про це повідомляють телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів.

“Дуже багато уламків”, – зазначили очевидці.

В окупованому місті Гола Пристань ситуація аналогічна – окупанти ведуть вогонь із району Нібулона, а прилітає до Голої Пристані

Відомо про про щонайменше 5 вибухів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, у Херсонській області російські військові обстріляли людей, що стояли в черзі за гуманітарною допомогою у селі Козацьке Бериславського району. Туди приїхали волонтери міжнародної організації, щоб роздати овочеві набори місцевим жителям. Постраждали 9 людей, серед яких є підліток.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також