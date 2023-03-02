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Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарки на Херсонщині: поранено дев’ятеро людей, четверо – у важкому стані (оновлено)

Серед поранених – шіснадцятирічний підліток. 

Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарки на Херсонщині: поранено дев’ятеро людей, четверо – у важкому стані (оновлено)
Фото: Офіс генпрокурора

У Херсонській області російські військові обстріляли людей, що стояли в черзі за гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, 2 березня 2023 року збройні сили РФ, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл деокупованої території Херсонщини.

“За попередніми даними у Бериславському районі армія РФ нанесла удар дронами по цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи.Наразі відомо про дев’ять травмованих внаслідок обстрілу, серед них є дитина. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога. Дані уточнюються”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

Унаслідок обстрілу також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Оновлено. У Херсонській ОВА уточнили, що обстріл стався у селі Козацьке Бериславського району, куди приїхали волонтери міжнародної організації, щоб роздати овочеві набори місцевим жителям.

Під час розвантаження гуманітарної допомоги російські окупанти запустили безпілотник. Він скинув вибухівку на мирних людей, які прийшли отримали допомогу. Серед дев’яти постраждалих – учень 10 класу. Шіснадцятирічний річний підліток отримав вогнепальні поранення правого стегна.

Фото: Херсонська ОВА

Усіх постраждалих на власному транспорті самостійно евакуювали місцеві жителі до Бериславської лікарні, де їм зараз надають медичну допомогу. Четверо поранених знаходяться у важкому стані, лікарі борються за їх життя.

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Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли з артилерії селище Білозерка Херсонської області.

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