У Бородянці провели ексгумації тіл трьох жителів, убитих росіянами під час окупації.
Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
За його словами, торік у березні місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього.
"Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про захоронення", - розповів очільник обласного управління Нацполу.
Нєбитов додав, що загалом на Київщині після деокупації вже виявили 1373 тіла мирних жителів. "197 загиблих ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти", - зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно в с. Лісне Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 81-річного пенсіонера, котрий загинув внаслідок російського обстрілу.
В Ізюмі досі залишаються неідентифікованими 143 тіла, виявлених у масовому похованні.