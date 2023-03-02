Загалом на Київщині після деокупації виявили 1373 тіл загиблих.

У Бородянці провели ексгумації тіл трьох жителів, убитих росіянами під час окупації.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, торік у березні місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього.

"Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про захоронення", - розповів очільник обласного управління Нацполу.

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Фото: Поліція Київської області

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Нєбитов додав, що загалом на Київщині після деокупації вже виявили 1373 тіла мирних жителів. "197 загиблих ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно в с. Лісне Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 81-річного пенсіонера, котрий загинув внаслідок російського обстрілу.

В Ізюмі досі залишаються неідентифікованими 143 тіла, виявлених у масовому похованні.