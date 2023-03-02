Події в Брянській області є внутрішнім протистоянням Росії, бійці РДК воюють проти режиму Путіна, – представник ГУР

Руський добровольчий корпус заявив, що його представники перейшли кордон, але заперечив, що була стрілянина по цивільних.

Сьогоднішні події в Брянській області є внутрішнім протистоянням громадян Росії. Про це в коментарі hromadske та Суспільному повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він припустив, що цей внутрішній конфлікт може бути ознакою того, що росіяни починають "усвідомлювати щось" і робити "конкретні заходи".

"рф сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РДК. Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму путіна і тих, хто його підтримує... Можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи", – сказав він.

У коментарі Суспільному він повторив цю думку: "І справді, мають місце, зокрема, ось такі речі, що говорить про протистояння в середині самої Російської Федерації між громадянами самої Російської Федерації".

Юсов наголосив, що російську інформацію щодо загиблих чи травмованих потрібно перевіряти додатково.

РДК, про яке згадує Юсов, це так званий Руський добровольчий корпус – створений у серпні 2022 року військовий підрозділ Інтернаціонального легіону терборони, що складається із російських добровольців правих поглядів. Його командиром є Денис Нікітін.

"Руський добровольчий корпус перейшов державний кордон Російської Федерації. Ми не воюємо з цивільними, не вбиваємо беззбройних. Прийшов час звичайним громадянам Росії зрозуміти, що вони не раби. Піднімайте бунт", – сказав один із чоловіків на відео, якого можна ідентифікувати як командира Дениса Нікітіна.

Фото: Радіо Свобода Нікітін

Денис Нікітін – громадянин РФ, що ще до повномасштабного вторгнення переїхав до України. Відомий в ультраправому середовищі. Брав участь у "навколофутбольному русі", в Німеччині був підозрюваним в участі в масовій бійці футбольних фанатів. Нікітін також проводив турніри ММА, зокрема в Києві. Неодноразово в публічному просторі він фігурував саме як неонацист. Сам Нікітін у інтервʼю Радіо Свобода говорив, що організовував турніри зі змішаних бойових мистецтв у "націоналістичному середовищі". Влада Німеччини, де він певний час проживав, визнала його загрозою демократичним цінностям.

На питання про те, чи є гарантії, що він та інші представники Руського добровольчого корпусу не є російськими спецагентами, Нікітін сказав, що "жодних гарантій, звісно, дати ніхто не може. Якщо все, що ми робимо, якщо той ризик, якого зазнаємо ми та наші сімʼї, не є достатнім доказом, що ми робимо це щиро, ми тут, звісно, безсилі".

Два дні тому президент РФ Володимир Путін доручив ФСБ, яка згідно з російським законодавством проводить антитерористичну діяльність, "поставити заслін" від диверсантів на кордоні з Україною.

Сьогодні росіяни заявили, що група "українських диверсантів" нібито потрапила в Брянську область, де нібито відкрила вогонь по людях і захопила заручників. Захоплення заручників потім заперечили самі ж росіяни, але в заявах продовжують стверджувати, що була стрілянина.

Сьогоднішні події в Брянській області російський президент уже визнав терактом.