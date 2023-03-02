На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР

А те, що залишилось, - старе і непридатне до використання.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідомив, що на військових складах у Придністров’ї майже нічого немає.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"У Придністров'ї в росіян є дуже обмежений контингент. Є склади, які вони охороняють. Але не тих складах уже майже нічого немає, а те, що залишилось, - старе і непридатне до використання. А в Молдові вони зараз все ж намагаються політичним шляхом розхитати ситуацію - під "чужим прапором", - зазначив Черняк.

Він нагадав, що за таким сценарієм росіяни колись влаштовували подібне в Донецьку та Луганську.

"На нашу думку, створюючи напруження в Молдові, Росія ставить для себе дві цілі. Перше - це намагання відволікти європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні. Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, в тому числі у сенсі допомоги. Тому вони намагаються розпалити нову пожежу в Європі", - пояснив Черняк.

По-друге, за його словами, це спрямовано на внутрішнього споживача в Росії.

"Адже вони не досягли жодного результату в своїй так званій "спеціальній воєнній операції". Тому їм потрібно демонструвати будь-які "перемоги" для свого населення", - зауважив Черняк.

Він додав, що зараз росіяни намагаються зробити якусь революцію в Молдові, щоб створити ілюзію наче "світ за них", "народ Молдови за нас”.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що у Росії немає ресурсів для вторгнення в Молдову. Зокрема, прем'єр-міністр Молдови зауважив, що система протиповітряної оборони України захищає і Молдову.

28 лютого у Кишиневі проросійські мітингувальники намагалися прорватися до будівлі уряду. Вони встановили сцену біля мерії Кишинева.

Тим часом у Придністров'ї чоловіків запрошують на військові збори. Збори розраховані на три місяці.