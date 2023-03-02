Сьогодні вночі російські військові здійснили чергову атаку (попередньо, - із ЗРК С-300) по Запоріжжю. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок, під завалами опинилися мешканці квартир. Наразі виявлено трьох загиблих людей, шістьох поранених госпіталізовано.

Про це повідомляє Нацполіція.

"У результаті нічного удару в п’ятиповерхівці відбулося руйнування понад 10 квартир з 2-го до 5-го поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено довколишні будинки. У результаті рятувально-пошукових робіт з-під завалів деблоковано шестеро поранених людей та тіла трьох загиблих", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють рятувальники, волонтери та працівники профільних служб.

Поліцейські та співробітники СБУ документують наслідки воєнного злочину окупантів, проводять огляд місцевості, збирають речові докази військової агресії росіян.

За фактом злочину, передбаченого ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу, відкрито кримінальне провадження.

Рятувально-пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, перед цим окупанти обстрілювали Запоріжжя 20 лютого. У місті зафіксували влучання у поле поруч з приватними будинками, вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівка, жертв не було.