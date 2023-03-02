Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
У Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом ФСБ
У Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом ФСБ
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Причиною ранкової тривоги в Києві був ворожий безпілотник (оновлено)
Причиною ранкової тривоги в Києві був ворожий безпілотник (оновлено)
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Екскерівника аеропорту “Бориспіль” Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі
Екскерівника аеропорту “Бориспіль” Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі
На Полтавщині збили ворожі безпілотники (оновлено)
На Полтавщині збили ворожі безпілотники (оновлено)
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість жертв удару росіян по Запоріжжю зросла до трьох, шестеро постраждали

Російська ракета влучила в житловий будинок.

Кількість жертв удару росіян по Запоріжжю зросла до трьох, шестеро постраждали
Фото: Телеграм-канал Анатолія Куртєва

Сьогодні вночі російські військові здійснили чергову атаку (попередньо, - із ЗРК С-300) по Запоріжжю. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок, під завалами опинилися мешканці квартир. Наразі виявлено трьох загиблих людей, шістьох поранених госпіталізовано.

Про це повідомляє Нацполіція.

"У результаті нічного удару в п’ятиповерхівці відбулося руйнування понад 10 квартир з 2-го до 5-го поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено довколишні будинки. У результаті рятувально-пошукових робіт з-під завалів деблоковано шестеро поранених людей та тіла трьох загиблих", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють рятувальники, волонтери та працівники профільних служб.

Поліцейські та співробітники СБУ документують наслідки воєнного злочину окупантів, проводять огляд місцевості, збирають речові докази військової агресії росіян.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За фактом злочину, передбаченого ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу, відкрито кримінальне провадження.

Рятувально-пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, перед цим окупанти обстрілювали Запоріжжя 20 лютого. У місті зафіксували влучання у поле поруч з приватними будинками, вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівка, жертв не було.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також