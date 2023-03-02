Головне за ніч. Четвер, 2 березня

Ворожий ракетний удар по Запоріжжю, понад 170 відбитих атак противника, втрати окупантів, підготовка візиту Сі Цзіньпіна до Москви, зіткнення поїздів у Греції.

Сьогодні вночі російські військові здійснили чергову атаку (попередньо, - із ЗРК С-300) по Запоріжжю. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок, під завалами опинилися мешканці квартир. Наразі виявлено трьох загиблих людей, шістьох поранених госпіталізовано.

"У результаті нічного удару в п’ятиповерхівці відбулося руйнування понад 10 квартир з 2-го до 5-го поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено довколишні будинки. У результаті рятувально-пошукових робіт з-під завалів деблоковано шестеро поранених людей та тіла трьох загиблих", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

На місці події працюють рятувальники, волонтери та працівники профільних служб.

Поліцейські та співробітники СБУ документують наслідки воєнного злочину окупантів, проводять огляд місцевості, збирають речові докази військової агресії росіян.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники на них відбили понад 170 атак противника.

Загалом російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об’єктах у Харківській, Полтавській та Донецькій областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар, зокрема задіяли два БпЛА “Шахед-136”. Ударні дрони збиті. Ворог здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Наша авіація за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих об’єкти ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали 150 605 осіб. За минулу добу сили оборони України ліквідували 715 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Партія "Фідес", до якої належить голова уряду Угорщини Віктор Орбан, висловила підтримку розширенню НАТО за рахунок Швеції та Фінляндії.

"Ми підтримаємо вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, але цьому має передувати врегулювання суперечок, і саме тому парламентська делегація відвідає ці дві країни наступного тижня", – заявили депутати.

Вони наголосили, що Швеція та Фінляндія "впродовж останніх років незліченну кількість разів ображали і звинувачували нашу країну в неправді", і що "Угорщина заслуговує на більшу повагу!"

Раніше президентка Угорщини Каталін Новак закликала депутатів ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Президент Росії готується до майбутнього візиту глави Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, пише CNN.

Лідер окупантів заявив, що під час візиту до російської столиці планує зустрітися зі своїм колегою та китайською делегацією "щодо лінії московського метро".

Зазначимо, Пекін відмовився визнати природу конфлікту в Україні, уникаючи називати його “вторгненням”, і продовжує дипломатичну та економічну підтримку Москви. Джерела, близькі до розвідки, заявили, що Росія неодноразово просила у Китаю безпілотники та боєприпаси. Китайське керівництво протягом останніх кількох місяців активно обговорювало надсилати чи ні летальне озброєння.

За останніми даними, внаслідок зіткнення вантажного та пасажирського поїздів у Греції у ніч на 1 березня загинули 43 особи, понад 60 постраждали.

Пасажирський поїзд виконував рейс IC62 з Афін до Салоніків, назустріч йому тим же шляхом рухався вантажний потяг, який прямував із Салоників до Ларісси. У пасажирському поїзді перебувало 350 осіб, переважно молодь, яка поверталася до Салоніків після канікул. Вантажний потяг перевозив морські контейнери.

За даними грецьких ЗМІ, швидкість обох потягів перед катастрофою становила близько 160 км/год. Зіткнення було настільки сильним, що колеса та деталі обох складів розлетілися на десятки метрів. Вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, один із них спалахнув.

“Вони їхали на дуже високій швидкості, і обидва машиністи не підозрювали, що їдуть назустріч один одному”, – заявив губернатор Фессалії Костас Агорастос.

Подробиці – в новині.

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