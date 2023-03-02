Внаслідок обстрілів росіян є пошкодження в електромережах на Полтавщині та Сумщині, - Укренерго

Внаслідок обстрілу росіян є пошкодження у електромережах на Полтавщині та Сумщині.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Вчора ввечері внаслідок обстрілу росіян є пошкодження у мережах операторів системи розподілу на Полтавщині та Сумщині. Бригади обленерго ведуть відновлювальні роботи”, - йдеться в повідомленні. Зазначається, що енергетики також продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, для збільшення доступної потужності в енергосистемі та підвищення надійності передачі електроенергії та живлення окремих регіонів.

При цьому дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 19 день поспіль і наразі не прогнозується. Зросла доступна потужність в енергосистемі, що підвищує її операційну безпеку та зменшує ризики виникнення дефіциту. Споживання відповідає рівню робочого дня і стабільне протягом тижня. Споживання покривається українською генерацією та незначним імпортом. Також зазначається, що в роботі всі види електростанцій енергосистеми. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів, а також сезонно – електростанції з відновлюваних джерел енергії. Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей не доводились.

Мережевих обмежень у мережах “Укренерго”, що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях, наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли п'ять територіальних громад на Сумщині. Загалом було зафіксовано 30 прильотів.