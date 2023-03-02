Китай може сприяти припиненню війни в Україні, - МЗС Канади

"Якщо Китай дійсно прагне до миру, він може сказати Росії забиратися з України".

Китай може сприяти припиненню війни в Україні, наполягаючи на виведенні Росією військ з тимчасово окупованих територій.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає CBC News.

"Ми всі активно підтримуємо розмови про мир. Якщо Китай дійсно прагне до миру, він може сказати Росії забиратися з України", - заявила Жолі.

За її словами, Канада залишається рішуче налаштованою і далі продовжуватиме допомагати Україні захищатися від російського вторгнення.

“Все, що відбувається на полі бою, матиме пізніше вплив за столом переговорів. Чим більше ми зможемо допомогти Україні захистити себе, тим краще ми зможемо забезпечити Україні міцну позицію у мирних переговорах”, - наголосила Жолі.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив, що його країна підтримуватиме Україну всіма наявними в неї механізмами стільки, скільки потрібно. Він також зазначав, що Канада готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї українських військових пілотів.

Нагадаємо, раніше головна опозиційна партія Канади закликала провести незалежне та публічне розслідування і перевірити, чи Китай втручався у вибори.