У Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом ФСБ
У Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом ФСБ
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Причиною ранкової тривоги в Києві був ворожий безпілотник (оновлено)
Причиною ранкової тривоги в Києві був ворожий безпілотник (оновлено)
Екскерівника аеропорту “Бориспіль” Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі
Екскерівника аеропорту “Бориспіль” Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
На Полтавщині збили ворожі безпілотники (оновлено)
На Полтавщині збили ворожі безпілотники (оновлено)
ГоловнаСвіт

Китай може сприяти припиненню війни в Україні, - МЗС Канади

"Якщо Китай дійсно прагне до миру, він може сказати Росії забиратися з України".

Китай може сприяти припиненню війни в Україні, - МЗС Канади
Мелані Жолі
Фото: ЕРА/UPG

Китай може сприяти припиненню війни в Україні, наполягаючи на виведенні Росією військ з тимчасово окупованих територій.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає CBC News.

"Ми всі активно підтримуємо розмови про мир. Якщо Китай дійсно прагне до миру, він може сказати Росії забиратися з України", - заявила Жолі.

За її словами, Канада залишається рішуче налаштованою і далі продовжуватиме допомагати Україні захищатися від російського вторгнення.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Все, що відбувається на полі бою, матиме пізніше вплив за столом переговорів. Чим більше ми зможемо допомогти Україні захистити себе, тим краще ми зможемо забезпечити Україні міцну позицію у мирних переговорах”, - наголосила Жолі.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив, що його країна підтримуватиме Україну всіма наявними в неї механізмами стільки, скільки потрібно. Він також зазначав, що Канада готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї українських військових пілотів.

Нагадаємо, раніше головна опозиційна партія Канади закликала провести незалежне та публічне розслідування і перевірити, чи Китай втручався у вибори.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також