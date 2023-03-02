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У Канаді вимагають перевірити, чи Китай втручався у вибори

Головна опозиційна партія країни закликала провести незалежне та публічне розслідування.

У Канаді вимагають перевірити, чи Китай втручався у вибори
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Фото: twitter.com/JustinTrudeau

Канадські опозиційні партії вимагають провести широке громадське розслідування можливого іноземного втручання у вибори, зокрема Китаю.

Про це пише Reuters.

Ліберальний прем’єр-міністр Джастін Трюдо ще не схвалив рішення про його проведення.

Нещодавно ЗМІ писали про постійне втручання Китаю у вибори в Канаді. Цього тижня Трюдо спростував статтю про те, що шпигунське агентство Канади наказало його офісу відмовитися від китайсько-канадського кандидата в 2019 році через його зв’язки з Пекіном.

Головна опозиційна партія Канади закликала провести незалежне та публічне розслідування на чолі з комісаром, обраним за одностайною згодою всіх федеральних партій у парламенті.

“Ми хочемо точно знати, що робив китайський авторитарний уряд, і чи були політичні партії, які знали про ці дії чи ні”, – сказав лідер Консервативної партії П’єр Пуальєвр журналістам в Оттаві.

Нові демократи висунули пропозицію про “повне публічне розслідування” під час парламентського комітету, який збирав у середу свідчення шпигунських агентств та інших співробітників служби безпеки щодо можливого втручання Китаю.

Прем'єр-міністр визнав спроби Китаю втрутитися у вибори, але виступив проти розслідування, заявивши, що результати голосування 2019 та 2021 років не змінилися.

Посольство Китаю в Оттаві заперечує будь-яке втручання у вибори. 

Повідомлення у ЗМІ сприяли відновленню напруженості у відносинах між Канадою та Китаєм. Вони дещо покращилися після того, як у 2021 році Пекін звільнив двох затриманих канадців.

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Цього тижня Канада заборонила використання китайської програми TikTok на державних пристроях, пославшись на ризики для конфіденційності та безпеки. 

Минулого місяця китайська повітряна куля-шпигун пролетіла над Сполученими Штатами та Канадою, після чого її збили американські військові.

Нагадаємо, Збройні сили Канади заявили, що нещодавно виявили докази намагання Китаю вести спостереженння в Арктиці.

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