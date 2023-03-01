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Кількість загиблих у залізничній аварії в Греції сягнула майже 40 осіб, міністр транспорту подав у відставку

Кабмін оголосив про створення спеціальної комісії, яка займатиметься розслідування трагедії.

Кількість загиблих у залізничній аварії в Греції сягнула майже 40 осіб, міністр транспорту подав у відставку
Фото: ЕРА/UPG

Кількість жертв залізничної аварії в Греції наближається до 40. За різними даними, наразі налічується 36-38 загиблих.

Як повідомляє Ekathimerini, прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс оголосив про створення незалежної комісії експертів, яка займеться розслідуванням причин трагедії.

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Крім цього, подали у відставку міністр транспорту та інфраструктури Константінос Караманліс, а також керівники Hellenic Railways Organization та її проєктної філії Ergose. Тимчасовим керівник міністерства призначили державного міністра Георгіоса Герапетрітіса.

За словами Міцотакіса, усе вказує на те, що причиною трагедії стала людська помилка. Прем'єр Греції також додав, що держава надасть підтримку сім'ям загиблих.

Нагадаємо, зіткнення сталося у вівторок, 28 лютого, ввечері біля міста Ларріса. В аварію потрапили пасажирський та вантажний потяги.

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