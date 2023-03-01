Парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО

Парламент Фінляндії у середу, 1 березня, проголосував за вступ країни до НАТО.

Про це повідомляє Укрінформ.

“1 березня 2023 року парламент схвалив урядову пропозицію щодо приєднання Фінляндії до НАТО голосуванням 184-7”, - йдеться у повідомленні парламенту.

Зазначається, що минулого тижня комітет у закордонних справах парламенту Фінляндії виступив за вступ до НАТО. Після цього питання розглянули у першому читанні на пленарному засіданні.

Як відомо, Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року. 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.

Для приєднання необхідна згода всіх 30 членів НАТО, а також ратифікація цього кроку парламентами цих країн. Зараз процес уповільнюється через позицію Угорщини й Туреччини.

Нагадаємо, Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав членство України в НАТО віддаленою перспективою. Наразі він вважає важливим підтримувати Україну для збереження її суверенітету та незалежності, а після війни - зміцнювати оборону країни.