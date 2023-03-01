У Нігерії після кількох днів оскарження результатів виборів оголосили нового президента

Бола Тінубу раніше був губернатором Лагоса.

Кандидат від правлячої партії Нігерії, Бола Тінубу, був оголошений обраним президентом після кількох днів оскарження результатів виборів опозицією, пише Reuters.

Тінубу – колишній губернатор Лагоса, керуватиме країною, що бореться з заворушеннями ісламістів на північному сході, збройними атаками, вбивствами та викраденнями людей, конфліктом мід скотярами і фермерами, нестачею коштів, палива, електроенергії та багаторічною корупцією.

Саме неспроможність позбутися корупції стала основним закидом на адресу партії Тінубу від опонентів.

Незалежна національна виборча комісія (INEC) заявила, що Тінубу набрав 8,79 мільйона голосів, випередивши головного конкурента від опозиції Атіку Абубакара, який набрав 6,98 мільйона голосів. Пітер Обі, аутсайдер, популярний серед молодих виборців, набрав 6,1 мільйона голосів.

Виборче законодавство Нігерії говорить, що кандидат може перемогти, отримавши більше голосів, ніж його конкуренти, за умови, що він набере 25% голосів принаймні у двох третинах із 36 штатів і у федеральній столиці Абуджі, що Тінубу і зробив. Тінубу в передвиборчій кампанії посилався на успіхи в боротьбі зі сміттям, заторами та насильницькими злочинами на посаді губернатора Лагоса.

Опозиційні партії намагалися визнати результати недійсними через технічні труднощі, що виникли в новій технології Незалежної національної виборчої комісії.

“Результати, які оголошуються в Національному центрі порівняння, були сильно підтасовані та маніпульовані та не відображають побажань нігерійців, висловлених на виборах”, – йшлося і спільній заяві опозиційних Народної демократичної партії, Ліберальної партії та інших менших.

До Тінуби країну протягом двох термінів очолював представник його партії – Загального прогресивного конгресу.

Виборча комісія пообіцяла завантажити результати з кожного округу на свій сайт, але більшість із підрозділів не змогли це зробити, тож тисячі результатів поки не опублікували.

Нігерія має найпотужнішу економіку та найбільшу кількість населення на континенті. У січні цього року Нігерія після Сенегалу запропонувала Україні створити логістичний хаб для постійних поставок зерна та продуктів харчування.

Нігерія у Генасамблеї ООН у листопаді голосувала за російську резолюцію, але в жовтні та лютому – підтримувала резолюції на користь України.