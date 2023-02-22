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Фінляндія виділила 5 млн євро на підтримку експорту українського зерна до найбідніших країн Африки

Кошти передбачені для придбання українського збіжжя, його обробки і транспортування до країн Африки, де найскрутніша продовольча ситуація. 

Фінляндія виділила 5 млн євро на підтримку експорту українського зерна до найбідніших країн Африки
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Фінляндія виділила 5 млн євро через Всесвітню продовольчу програму для підтримки експорту українського збіжжя до найбідніших країн Африки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на уряд Фінляндії. 

"Таким чином Фінляндія через Всесвітню продовольчу програму підтримує і Україну, і країни, які потерпають від дефіциту збіжжя. Україна отримує прибуток від продажу зерна, а країни, які потерпають від нестачі продовольства та високих цін, отримують необхідне їм зерно", - зазначив міністр зі співпраці з питань розвитку і зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі. 

В уряді Фінляндії зазначили, що завдяки "зерновій ініціативі" за час її роботи з літа 2022 року до січня 2023 року вдалося експортувати понад 18 млн тонн продовольства з України, 65% зерна і близько половини кукурудзи вирушили у країни, що розвиваються. 

Фінляндія і раніше виділяла кошти на ініціативу, профінансувавши постачання зерна для Сомалі. 

Нагадаємо, нещодавно Україна звинуватила Кремль у фактичному зриві "зернового коридору" через зумисне сповільнення перевірок суден російською частиною інспекції. На момент заяви черга налічувала понад 140 суден, переважна більшість яких очікувала понад місяць.  

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