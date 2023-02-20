Блінкен висловився за продаж Туреччині F-16

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, адміністрація президента Байдена підтримує продаж Туреччині винищувачів F-16.

Про це повідомляє Голос Америки.

Блінкен також висловив упевненість, що і Швеція, і Фінляндія незабаром приєднаються до альянсу НАТО.

Тепер Конгрес США має схвалити продаж F-16 за 20 мільярдів доларів. До складу цієї угоди включено 40 реактивних літаків і майже 80 комплектів для модернізації.

На прес-конференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу Блінкен сказав, що не може оприлюднити терміни офіційного сповіщення Конгресу про запропонований продаж.

Водночас Чавушоглу сказав, що питання F-16 не варто пов’язувати з ратифікацією Туреччиною вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

На його думку, фінансування тероризму, вербування та пропаганда тривають у Швеції.

Блінкен також зустрівся сьогодні із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на закритій для преси зустрічі.

Як розповів речник Держдепартаменту США Нед Прайс, Блінкен і Ердоган обговорили підтримку України та допомогу Туреччині від США в її зусиллях з відновлення після землетрусу. Зокрема, вчора Блінкен оголосив про зобов’язання виділити 100 млн доларів на додаток до допомоги США для Туреччини та Сирії після землетрусу 6 лютого, який забрав життя понад 44 тис. людей.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок очікує, що всі члени НАТО ратифікують заявки Фінляндії та Швеції на приєднання до оборонного альянсу “без подальших зволікань”.

Нагадаємо, верховний головнокомандувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі підтримує надання Україні винищувачів F-16 та далекобійної зброї.