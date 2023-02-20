Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років

Джо Байден приїхав в Україну. Це перший візит президента Сполучених Штатів до нашої держави за останні 15 років. І цей візит відбувся найкритичнішої миті для нас – коли наступає переломний момент у війні з Росією, якій сьогодні виповнюється рівно дев’ять років. Тому приїзд Байдена – це не просто символ того, що Америка й надалі нам допомагатиме, надаватиме зброю та накладатиме санкції на агресора, це сигнал усьому світу: підтримка України має тривати.

Фото: EPA/UPG 'Зелені чоловічки' біля військової частини в Перевальному, Крим, 2 березня 2014.

Рівно дев’ять років тому, 20 лютого 2014 року, Росія почала війну проти України й окупувала Крим. Путін завчасно наказав випустити медалі за захоплення українського півострова. Далі війна перекинулася на Донбас. Ми бачили жахи тої війни: збиття малайзійського "боїнга", трагедію Іловайська та Дебальцевого, тисячі вбитих українців, мільйони внутрішньо переміщених людей, окуповані території.

Минуло вісім років – і Путін почав нову фазу війни, здійснивши повномасштабний напад на нашу державу. Певно, Путін і цього разу завчасно замовив відзнаки для російських окупантів за захоплення Києва та інших українських міст. Однак Україна встояла, Київ устояв, наші Збройні сили звільнили більшу частину областей від окупації, а Росія поступово йде до краху.

Фото: Міністерство оборони України

Рік тому світ думав, що за три дні України не стане, а тепер світові лідери розмірковують, що робити з Росією після повалення путінського режиму. Рік тому Україні розповідали про її нейтральний статус, а тепер готові прийняти її до Євросоюзу та НАТО. Рік тому нам постачали озброєння для ведення партизанської війни, а тепер йдеться про далекобійні ракети та винищувачі, щоб звільнити і Донбас, і Крим.

Цього разу Джо Байден йшов Києвом під виття сирен, які сповіщали про загрозу російського ракетного удару. Однак тепер Путіну продемонстрували: світ більше не боїться його, усі готові до перемоги України і що все буде зроблено того, щоб цієї перемоги, яка забезпечить крах путінізму, досягти.

Ще рік тому знані аналітики розмірковували над тим, чи розваляться НАТО та Євросоюз. А тепер ми бачимо, що Україна змогла об’єднати Захід і частину Глобального Півдня. Ми спостерігаємо за створенням нових альянсів і посиленням їх в Азії, де країни зрозуміли, що вони залежні від того, якою буде безпекова ситуація в нашій державі.

Фото: ОПУ

«Росія прагне стерти Україну з лиця землі... Путін хотів, щоб Захід був розділений, він розраховував на те, що ми не зможемо забезпечити єдність країн – членів НАТО, що ми не зможемо забезпечити єдність країн у допомозі України. Він сподівався, що така єдність не буде тривкою. Напевно, він зараз на це не сподівається. Узагалі не зрозуміло, на що він сподівається. Однак Путін продовжує робити помилки», – заявив сьогодні американський лідер.

Згадується, як у 2015 році віцепрезидент США Байден виступав у Верховній Раді. Він тоді сказав пророчі слова: «Ви маєте історичний шанс, щоб вас запам’ятали як владу, яка поставила нові стовпи свободи, яких так чекають українські люди… Що це суспільне зусилля, щоб усе, чого прагнули під час Революції гідності, стало реальністю. Увесь світ спостерігає за вами. Це факт: вони дивляться, адже сподіваються, що ваша боротьба з корупцією та агресією Кремля має наслідки і для них… Дуже важливо, щоб агресори в усьому світі зрозуміли, що вони не можуть танками та зброєю погасити мрії та бажання народу. Суверенні держави мають право на ухвалення власних рішень».

Фото: EPA/UPG Віцепрезидент США Джо Байден виступає у Верховній Раді України, 08 грудня 2015 р.

Ми згаяли багато часу, ми дозволили Росії надто вільно почувати себе в Україні, наробили чимало помилок. Ніхто не знає, що було б, якби Росія не розпочала повномасштабного вторгнення, однак ми знаємо, що сталося після нього – єдина політична українська нація сформувалася. Прикро, що це сталося саме так, але добре, що ми повернули свою ідентичність – усі разом.

Зараз десятки мільйонів борються за те, щоб урятувати власну державу і повернути втрачені території. І всі сподіваються, як сказав сьогодні президент Зеленський, що це буде «рік перемоги, який призведе до очищення української землі та тривких гарантій безпеки».

А ще українці вірять у те, що справедливість переможе, що росіяни підуть геть з усіх окупованих територій, що усі злочинці, разом з Путіним, будуть покарані і постануть перед трибуналом. Що Росія десятиліттями не зможе провадити спроб реваншу. І що ті втрати, те горе, яких усі ми зазнали від цієї війни, не будуть зневажені. Що ми доможемося тієї самої довгоочікуваної перемоги.

Фото: ОПУ

«Минув рік – і Київ стоїть, і Україна стоїть. І демократія стоїть непорушно. І Америка разом з вами, і увесь світ вам допомагає». Це нині сказав Джо Байден. Президент США завжди знав, що від нинішньої війни залежить надто багато – свобода України, Європи і всього світу.

Сьогодні ж президент США вирушив до Польщі, де має заявити Європі, що Захід допомагатиме Україні до повної перемоги над Росією та глобальною автократією. І де дасть зрозуміти, що жодні нові плани автократів не будуть втілені в життя.