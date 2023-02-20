Експорт добрив із Росії, хоч і не підлягає санкціям, залишається обмеженим, – Bloomberg

Улітку 2022 відбувся стрибок цін на добрива, серед основних виробників яких – Росія та два її союзники – Білорусь і КНР. Тепер ціни дещо знизилися, але ситуація з добривами в світі все ще не нормалізувалася.

Нестача добрив розглядається ООН як ключовий ризик для доступності продовольства в 2023 році. Занепокоєння викликає те, що що більшість країн у отриманні добрив покладаються на невелику кількість держав-виробників, зокрема Росію та її союзників – Білорусь і Китай, йдеться у матеріалі Bloomberg.

Це висунуло добрива – і тих, хто їх контролює – на перший план політичного порядку денного в усьому світі.

Минулорічний струс глобальної індустрії добрив вартістю в 250 мільярдів доларів підкреслив роль Росії та Білорусі як експортерів майже чверті всіх світових поживних речовин для сільськогосподарських культур. Хоча російська сільськогосподарська продукція, включно з трьома основними типами добрив – калійними, фосфатними та азотними, не підлягає санкціям, експорт залишається обмеженим через збої в портах, судноплавстві, банківській справі та страхуванні.

Деякі вантажі з російськими добривами застрягли в портах, так і не діставшись країни призначення. У Балтійському морі застрягли декілька вантажів, що призначалися для Малаві. Угоди щодо їх розблокування досягли в межах домовленостей за посередництва ООН.

Збої на ринку призвели до здорожчання, які спричинили накопичення добривних запасів тими країнами, які можуть собі дозволити їх купити. Ціни з літа 2022 знизилися, але все рівно залишаються вищими від допандемічного рівня. Постачання добрив обмежені в бідні райони.

Ситуація ускладнюється санкціями проти величезного виробника калію в Білорусі та рішенням Китаю, який виробляє азотні та фосфорні добрива, упровадити обмеження на експорт для захисту внутрішніх постачань.

Результатом став надто знайомий розрив: аналітик Bloomberg Intelligence Алексіс Максвелл каже, що, хоча ціни впали більш ніж на 50% від торішнього піку, фермери в Південно-Східній Азії та Африці залишаються більш уразливими, ніж їхні колеги в Північній Америці, Китаї чи Індія. Африканський банк розвитку попередив, що обмежене використання, ймовірно, означатиме падіння виробництва продуктів харчування на 20%, тоді як Світової програми продовольства бачить, що дрібні власники в країнах, що розвиваються, знаходяться під загрозою "серйозної кризи доступності продовольства, оскільки криза добрив, кліматичні потрясіння та конфлікти підривають виробництво продовольства".

В Україні міністр сільського господарства Микола Сольський у січні попередив про те, що будуть зміни в урожаї зернових ціього літа, оскільки восени було закуплено та використано менше поживних речовин.

Нагадаємо, експорт російських добрив – одна з домовленостей так званого зернового коридору. В липні Україна і Туреччина за посередництва ООН домовились про розблокування експорту українського зерна з трьох портів. Дзеркальну угоду уклала Росія.

Росії пообіцяли експорт її добрив. Російське продовольство та добрива не підпадають під санкції, але Москва стверджує, що обмежувальні заходи нібито заважають їй вивозити цю продукцію, пише Радіо Свобода. США у відповідь на ці скарги зазначили, що не бачать жодних перешкоджань здатності Росії відправляти продовольство на ринок, а добриво все ще надходить на ринки з тією ж швидкістю, що й завжди.

У вересні 2022 Анкара заявила, що спільно з ООН знайшла варіант виходу російських добрив на світові ринки.