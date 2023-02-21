Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)
СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
ГоловнаСвіт

Міністр закордонних справ Китаю закликав “припинити проводити паралелі між Україною та Тайванем”

Це є частиною зусиль Пекіна дистанціюватися від Росії та презентувати себе як нейтральну силу миру.

Міністр закордонних справ Китаю закликав “припинити проводити паралелі між Україною та Тайванем”
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган
Фото: ЕРА/UPG

Китай закликав світ "припинити проводити паралелі між Україною та Тайванем". Це є частиною зусиль Пекіна дистанціюватися від Росії та презентувати себе як нейтральну силу миру, пише Bloomberg

“Китай глибоко стурбований ескалацією конфлікту в Україні і це можливо виходить з-під контролю”, – заявив міністр закордонних справ Цінь Ган у вівторок, виступаючи в Пекіні з приводу нової “Ініціативи глобальної безпеки” президента Сі Цзіньпіна.

“Ми закликаємо певні країни негайно припинити розпалювати вогонь, припинити перекладати провину на Китай і припинити рекламувати “сьогодні Україна, завтра – Тайвань”, – додав Цінь.

Останніми днями Китай активізував свої зусилля, щоб розмежувати Україну та Тайвань, водночас відкидаючи заяви США про те, що країна розглядає можливість надання зброї для підтримки військових зусиль президента Росії Володимира Путіна. 

Пекін планує оприлюднити мирну пропозицію найближчими днями, ця ініціатива була зустрінута скептично серед США та їхніх союзників. 

Пекін давно вважав демократично керований Тайвань своєю територією та розглядав будь-яку підтримку лідерів острова як порушення суверенітету. Уряд у Тайбеї каже, що це вже де-факто нація, яка потребує більшого визнання на світовій арені.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Позиція Китаю викликала занепокоєння в США та Європі. Відповідаючи на запитання на Мюнхенській конференції з безпеки, чи зможе Китай запевнити аудиторію, що нападу на Тайвань не буде, високопоставлений дипломат Ван І сказав, що “мир залежатиме від опозиційних сил незалежності на острові”.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен у Мюнхені провів "конфронтаційну" зустріч із китайським колегою Ван І. Він застеріг від надання допомоги Росії. Окрім того, за його словами, Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також