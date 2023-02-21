Міністр закордонних справ Китаю закликав “припинити проводити паралелі між Україною та Тайванем”

Це є частиною зусиль Пекіна дистанціюватися від Росії та презентувати себе як нейтральну силу миру.

Китай закликав світ "припинити проводити паралелі між Україною та Тайванем". Це є частиною зусиль Пекіна дистанціюватися від Росії та презентувати себе як нейтральну силу миру, пише Bloomberg.

“Китай глибоко стурбований ескалацією конфлікту в Україні і це можливо виходить з-під контролю”, – заявив міністр закордонних справ Цінь Ган у вівторок, виступаючи в Пекіні з приводу нової “Ініціативи глобальної безпеки” президента Сі Цзіньпіна.

“Ми закликаємо певні країни негайно припинити розпалювати вогонь, припинити перекладати провину на Китай і припинити рекламувати “сьогодні Україна, завтра – Тайвань”, – додав Цінь.

Останніми днями Китай активізував свої зусилля, щоб розмежувати Україну та Тайвань, водночас відкидаючи заяви США про те, що країна розглядає можливість надання зброї для підтримки військових зусиль президента Росії Володимира Путіна.

Пекін планує оприлюднити мирну пропозицію найближчими днями, ця ініціатива була зустрінута скептично серед США та їхніх союзників.

Пекін давно вважав демократично керований Тайвань своєю територією та розглядав будь-яку підтримку лідерів острова як порушення суверенітету. Уряд у Тайбеї каже, що це вже де-факто нація, яка потребує більшого визнання на світовій арені.

Позиція Китаю викликала занепокоєння в США та Європі. Відповідаючи на запитання на Мюнхенській конференції з безпеки, чи зможе Китай запевнити аудиторію, що нападу на Тайвань не буде, високопоставлений дипломат Ван І сказав, що “мир залежатиме від опозиційних сил незалежності на острові”.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен у Мюнхені провів "конфронтаційну" зустріч із китайським колегою Ван І. Він застеріг від надання допомоги Росії. Окрім того, за його словами, Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії".