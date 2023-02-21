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У річках та озерах Італії – дефіцит води, канали Венеції висихають

Країна може зіткнутися з новою посухою.

У річках та озерах Італії – дефіцит води, канали Венеції висихають
Фото: ЕРА/UPG

Італія зіткнулася з новим попередженням про посуху, а канали Венеції висихають, пише Reuters.

“Тижні сухої зимової погоди викликали занепокоєння щодо того, що Італія може зіткнутися з новою посухою після надзвичайної ситуації минулого літа, коли в Альпах випало менше половини норми снігу, за даними вчених і екологічних груп”, – зазначає видання.

Венеція, де повені зазвичай є основною проблемою, стикається з надзвичайно відливами, через які гондоли, водні таксі та машини швидкої допомоги не можуть проїхати деякими з її знаменитих каналів.

Причиною тому вважають цілу сукупність факторів – відсутність дощу, систему високого тиску, повний місяць і морські течії.

Екологічна група Legambiente заявила, що на півночі країни річки та озера страждають від серйозної нестачі води. По, найдовша річка Італії, яка протікає від Альп на північному заході до Адріатики, має на 61% менше води, ніж зазвичай у цю пору року.

Фото: ЕРА/UPG

У липні минулого року Італія оголосила надзвичайний стан для територій, що оточують річку По, на яку припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва країни, і яка зазнала найгіршої посухи за 70 років.

“Ми перебуваємо в ситуації з дефіцитом води, який накопичувався з зими 2020-2021 років”, – цитує газета Corriere della Sera Массіміліано Паскі – експерта з клімату з італійського науково-дослідного інституту CNR.

“Потрібно відновити 500 міліметрів у північно-західних областях: нам потрібно 50 днів дощу”, – додав він.

Рівень води на озері Гарда на півночі Італії впав до рекордно низького рівня, завдяки чому можна дістатися до невеликого острова Сан-Бьяджіо на озері по відкритому шляху.

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Антициклон домінує над погодою в Західній Європі протягом 15 днів, приносячи помірні температури, які зазвичай спостерігаються наприкінці весни.

“Однак останні прогнози погоди вказують на прихід настільки необхідних опадів і снігу в Альпах найближчими днями”, – підкреслює Reuters.

Нагадаємо, до кінця століття через кліматичні зміни водний стік в Дністрі та в Південному Бузі може знизитись на третину, а у Дніпрі – на 20%. 

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