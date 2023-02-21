Сербія збирається придбати французькі винищувачі Rafale замість російських МіГ

Президент Сербії Александр Вучич хоче збільшити витрати на оборону, зокрема за рахунок покупки французьких військових літаків Rafale.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначив Вучич, угода про придбання літаків Rafale від французької Dassault Aviation SA може коштувати 3 млрд євро, якщо переговори з виробником будуть успішними. У квітні минулого року Вучич казав, що Сербія може придбати принаймні 12 Rafale.

За словами президента Сербії, його країна покладалася на літаки МіГ російського виробництва, але придбання запчастин для них стало майже неможливим після вторгнення 24 лютого 2022 року.

“З Росії зараз майже нічого не можна імпортувати або майже нічого, що має військову мету”, - сказав Вучич, і додав, що це відбувається не через росіян, але не уточнив подробиць.

Нагадаємо, раніше Вучич запевнив, що Сербія не має наміру позбуватися нейтрального статусу та, відповідно, розміщувати на своїй території будь-які іноземні військові бази.