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Білорусь висилає двох польських дипломатів і прикордонника

У Варшаві тривають консультації щодо реакції на такий крок Білорусі.

Білорусь висилає двох польських дипломатів і прикордонника
Фото: Facebook/Ambasada RP w Kijowie

Влада Білорусі ухвалила рішення видворити польських дипломатів і прикордонника, повідомляє видання Onet.

Йдеться про офіцера зв'язку польської прикордонної служби та двох консулів.

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"Офіцер зв'язку польських прикордонників покине Білорусь до вечора середи. Ймовірно, буде вислано і двох польських консулів із Гродно", - підтвердив журналістам речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна. 

За неофіційними даними, наразі у Варшаві тривають консультації щодо можливої відповіді на рішення білоруського режиму. Припускають, що польський уряд також ухвалить рішення про видворення білоруських дипломатів із території своєї держави. 

Нагадаємо, Росія висилає чотирьох австрійських дипломатів.

Раніше стало відомо, що Латвія за пів року збудувала на кордоні з Білоруссю 36 км паркану.

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