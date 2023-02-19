У Польщі всього 48 літаків F16, відмова від одного з них на користь України – серйозне рішення, – Дуда

Президент Анджей Дуда заявив про те, що Польщі не вистачає винищувачів для захисту свого повітряного простору.

Про це Дуда заявив в інтерв’ю каналу "1+1".

Президент Польщі додав, що у його країни все ще є деякі літаки радянських часів, які були придбані в СРСР або в Німеччини, коли армія Німецької Демократичної Республіки припинила своє існування, а її обладнання можна було взяти на озброєння.

Тоді Польща отримала сучасні за тодішніми мірками літаки Міг-29, частина з них все ще перебуває на озброєнні польської армії. Також у Польщі є F16, які були придбані в США в рамках модернізації польських Військово-повітряних сил.

“Цих літаків всього 48, тому їх не так багато. Врахуйте, що на одному американському авіаносці 100 літаків. Тобто потенціалу в нашої країни небагато”, – зазначив Дуда.

Він розповів, що Польща також замовила у США дві ескадрильї F3 та купує сучасні винищувачі у Південної Кореї. Вони мають бути доставлені в Польщу наприкінці 2023 року.

“Але це майбутнє, а сьогодні факти такі, що нам не вистачає F16, які чудово захищають наш повітряний простір. Тому відмова від будь-якого з цих літаків – це дуже серйозне рішення, враховуючи, що вони потребують серйозного та дорогого обслуговування. Тому ми не виключаємо, що це вимагатиме ширших дій з боку НАТО”, – сказав президент Польщі.

Нагадаємо, раніше Анджей Дуда говорив про те, що Польща розгляне питання передачі Україні літаків МіГ-29.