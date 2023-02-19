Зеленський провів засідання Ставки у розширеному форматі

На засіданні були доповіді з передової.

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки у новому розширеному форматі. На засіданні доповідали головнокомандувач і командувачі напрямків, були доповіді безпосередньо з передової.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, головнокомандувач доповів щодо ситуації загалом на фронті, зробив особливий акцент на мобілізації, конкретній ситуації, тому, як і що здійснюється.

“Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії – заплановані на перспективу, на найближчу перспективу. А також те, що робиться зараз, цими днями, на передовій”, – зазначив президент.

Він зауважив, що ситуація непроста, але Україна бореться, ламає окупанта й завдає Росії надзвичайно відчутних втрат.

"Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, саме на Донбасі – Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Кремінна, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України", – наголосив глава держави.

Зеленський додав, що сьогодні є новий санкційний крок України проти всіх тих, хто підживлює російську агресію.

“Підписав указ про запровадження в дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських фінансових субʼєктів. Це санкції України. Але кожен такий наш санкційний пакет кладеться в основу роботи щодо санкцій із партнерами”, – наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що за цей тиждень українська сторона отримала вагомі сигнали від своїх партнерів і досягла конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію і терор.