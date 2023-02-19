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Окупанти обстріляли з важкої артилерії два райони Дніпропетровщини, є поранені

Сьогодні повітряна тривога в області лунала шість разів.

Окупанти обстріляли з важкої артилерії два райони Дніпропетровщини, є поранені
Фото: Микола Лукашук у Telegram

У неділю 19 січня російська армія обстріляла з важкої артилерії два райони Дніпровської області – Нікопольський та Синельниківський. Внаслідок атаки поранення отримали двоє мирних жителів.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Із важкої артилерії окупанти гатили по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадам. В Марганецькій громаді внаслідок обстрілу постраждали 70-річний чоловік та 63-річна жінка. Обох ушпиталили з уламковими пораненнями. Наразі жінка вже вдома і лікуватиметься амбулаторно. Другий поранений – у важкому стані, він в лікарні", – розповів Лукашук.

Фото: Микола Лукашук у Telegram

За його словами, в одному з сіл через ворожу атаку сталася пожежа у житловому будинку, вогонь оперативно загасили. Внаслідок обстрілу була зруйнована господарська споруда, ще одна пошкоджена. Знищено дві автівки й мотоцикл, понівечено дев'ять приватних житлових будинків.

Фото: Микола Лукашук у Telegram

У Мирівській громаді також є руйнування. Окупанти знищили господарську споруду і трактор. Обстрілом потрощено чотири житлові будинки, газогони, електромережі. Постраждалих немає, однак майже 360 абонентів залишились без світла. Наразі електропостачання частково відновлено.

В Нікополі наслідки обстрілу уточнюються. Ніхто не постраждав. У Синельниківському районі важка артилерія ворога вдарила по Великомихайлівській громаді. Там пошкоджено лінію електропередач, люди не постраждали.

Фото: Микола Лукашук у Telegram

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Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили з артилерії по Нікополю. Пошкоджені приватні будинки, підприємство і лінію електропередач.

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