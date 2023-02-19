Ворог уночі знову вдарив по Нікополю, пошкоджень зазнали житлові будинки

Також зачепило приватне підприємство і лінію електропередач.

Цієї ночі росіяни продовжували тероризувати Нікополь. З артилерії ворог вдарив по житлових будинках, коли люди спали.

Обстрілами пошкоджено одноповерховий та чотири багатоповерхові будинки. Зачепило і приватне підприємство та лінію електропередач, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Фото: Дніпропетровська ОВА в Telegram

“На щастя, обійшлося без жертв. Попри щоденний терор нікопольці тримаються. Їм нелегко, але місто живе. Всі служби працюють, наслідки ворожих атак швидко усувають”, – додав він.

Фото: Дніпропетровська ОВА в Telegram

Нікополь зазнав обстрілів і вчора вдень. По місту тричі били артилерією. Також росіяни атакували Марганець.