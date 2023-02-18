Жодних наказів про запровадження будь-яких додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, немає.

У КМДА попередили про розповсюдження росіянами фейку про роботу столичних шкіл, зокрема про запровадження будь-яких додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом.

Чиновники зазначають, що напередодні річниці повномасштабної російської агресії ворог чинить провокації, метою яких є посіяти паніку серед цивільного населення України і Києва.

Одна з таких провокацій – розповсюдження фейкового «наказу» Департаменту освіти і науки м. Києва

“Офіційно заявляємо – жодних наказів Департаменту про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів, чи для роботи за іншим профілем не видавалося. Жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось”, – заявили у Департаменті освіти і науки.

У Департаменті також наголосили, що всі заклади освіти Києва працюють в звичайному режимі, всі співробітники знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої звичайні обов’язки.

Нагадаємо, у Сумській обласній військовій адміністрації спростували інформацію про те, що на кордоні з містом Суми є 10 тисяч російських військових.