Пелосі повністю підтримує надання Україні винищувачів F-16

Ексспікерка Палати представників вважає, що потрібно почати тренування українських екіпажів для керування цими літаками.

Ексспікерка Палати представників Сенату США Ненсі Пелосі під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки підтримала надання Україні винищувачів F-16.

“Зараз Україна говорить, і ми говоримо про це, винищувачі F-16. Я повністю підтримую надання цих літаків Україні. Сподіваюся, що це станеться”, – сказала Пелосі.

Вона підкреслила, що не розуміє, чому не можна почати тренування українських екіпажів для керування цими літаками, навіть якщо ми ще не надали зобов’язань їх надати.

“Це ж займе час – навчитися ними керувати”, – додала вона.

Щодо санкцій Пелосі зазначила, що вони дуже важливі, проте вони мають працювати. Частина них спрямована на те, щоби виявити і заморозити російські активи, які мають піти на відбудову Україну на російські гроші, підкреслила вона.

“Відповідальність має настати для тих, хто творив воєнні злочини: ґвалтував, викрадав тисячі дітей, тих, хто здійснював злочини проти людяності. Усі ці люди повинні відповідати. Але російський солдат виконував конкретні накази. Це виводить нас на інший рівень визначення: від держави – терориста до держави – агресорки. Це означає, що керівництво Росії має відповідати за те, що коїться”, – сказала Пелосі.

Нагадаємо, президент Польща Анджей Дуда заявив, що Польща розгляне питання передачі Україні літаків МіГ-29.